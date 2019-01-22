德宏研發輕量化複合材料瓦斯瓶獲歐盟認證 預計今年貢獻營收

玻纖廠德宏 (5475-TW) 近年跨入複合材料液化石油氣 (LPG) 瓶研發，獲重大突破，產品在今 (22) 日取得德國萊茵 TUV 認證，德宏主管預估，新產品在今年將進行內、外銷，將有營收貢獻。

德宏主管指出，今天取得德國萊茵 TUV 認證，取得認證後，德宏將成華人首家具備研發生產複合材料液化石油氣瓶的廠商。

目前德宏開發成功輕量化複合材料瓦斯瓶，在日本、韓國及歐洲都有廠商生產，德宏是華人地區首家開發成功的廠商，德宏主管今日指出，踏入複合材料領域的新產品，預計安排在德宏楊梅廠生產，預計近期內將完成台灣政府部門認證，隨即展開上市銷售。

德宏主管指出，開發運用玻纖紗及樹脂為材料的輕量化複合材料瓦斯瓶，預計今年完成商業化量產銷售，包括台灣內銷及外銷都有潛在客戶洽談中，此新產品今年將對德宏工業產生營收貢獻。

目前德宏工業各事業部門分工包括，將生產玻纖紗的窯爐移往中國大陸九江廠生產，生產設施正興建中；玻纖紗採取外購，供應台灣廠 300 台、蘇州廠 493 台的電子級玻纖布生產。今日取得認證的複合材料領域的新產品，則預計安排在德宏楊梅廠生產。

德宏工業去年營收 24.34 億元，年減 5.99%；前 3 季財報營收 19.73 億元，毛利率 14.01%，稅後純益 3407 萬元，每股純益為 0.21 元。

德宏指出，傳統 LPG 鋼瓶沉重、易鏽蝕、無法觀察存量等缺點，常因鏽蝕等問題造成漏氣，火災一旦爆炸更危及用戶及消防救災人員的生命及財產安全。德宏開發完成的複合材料瓦斯瓶重量較傳統鋼瓶產品輕 33%，複合材料高壓氣瓶也彌補傳統瓦斯鋼瓶的缺點，也有助解決傳統鋼瓶沉重運送人力負荷不足的問題。