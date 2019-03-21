智慧型手機銷量差！日本PCB產業受打擊

日本電子回路工業會 (Japan Electronics Packaging and Circuits Association，JPCA) 的調查數據指出，日本 2019 年 1 月份的印刷電路板產量年減 3.3% 約為 111 萬平方公尺，連續 2 個月出現減少。而從金額方面來看，年減 5.4% 約為 354 億日圓，連續 3 個月呈現衰退。

硬板 PCB 方面，產量年減 0.2% 約為 81 萬平方公尺，連續 2 個月出現減少；金額年增 1.2% 約為 244 億日圓，連續 16 個月呈現正成長。

軟板 FPC 方面，產量年減 16.7% 約為 23 萬平方公尺，連續 20 個月出現減少；金額大幅滑落 30.8% 約為 30 億日圓，連續 6 個月下滑。

模組基板方面，產量年增 14.1% 約為 7 萬平方公尺，連續 3 個月成長；金額滑落 10% 約為 79 億日圓，連續 6 個月下滑。

Apple Shock 給全球電子業帶來嚴重影響 (圖：AFP)

在蘋果 (AAPL-US) 供應鏈當中，不乏許多日系廠商。日本大廠 NOK(7240-JP) 就因為智慧型手機對於 FPC 的需求減少，預估 2019 財年 (截至 3 月底) 營業收益將減少到 266 億日圓 (上年度營業收益為 449 億日圓)；旗下生產電子零件子公司 Nippon Mektron 的廠房及生產設備等資產，也在 2019 財年 (截至 3 月底) 的帳簿上提列約 144 億日圓的損失。

住友電工 (5802-JP) 在 FPC 產品等相關電子業務，於 2018 年 4 – 9 月的營業收益也停留在 18 億日圓，距離年度目標的 80 億日圓還有相當大的落差。

FUJIKURA(5803-JP) 方面，其 FPC 的銷售額雖然在 2018 上半年度增加了 7%，但是受到智慧型手機需求減少影響，預估全年度的銷售額將大減 216 億日圓為 1255 億日圓。但因該公司的 FPC 在實質上是以蘋果為主要客戶，實際業績表現可能會更糟。