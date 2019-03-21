無建案開發＋產品交替期 太普高去年獲利衰退96.07% 擬配息0.3元

太普高 (3284) 去年獲利大幅衰退，董事會 20 日決議，配發現金股利 0.3 元，股利水位創近四年新低，現金殖利率 2.03%。太普高董事會 20 日通過 2018 年財報，全年獲利 344.08 萬元，較前年衰退 96.07%，現金股利由 2018 年的 1 元降至 0.3 元。依 20 日收盤價 14.75 元計，現金殖利率為 2.03%。



太普高表示，2016 至 2017 年參與營建合作案，推升兩年度站上 6,368 萬元、8,745 萬元，但 2018 年未投入營建合作，加上進入本業新舊產品交替期，使全年獲利呈現衰退。



太普高強調，甫推出新式 T-20 免沖洗環保板是 2019 年業務重點，目前仍在試版狀態，持續積極爭取客戶的認同與使用，已開始小量出貨。