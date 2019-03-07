亞馬遜4月起陸續關閉全美87家快閃店 改拓展書店及4星店

亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (6 日) 表示，該公司將自 4 月起陸續關閉其在美國的所有 87 個快閃店。

亞馬遜在全食超市 (Whole Foods) 店內、Kohl's (KSS-US) 百貨商店和美國各地的商場內設有快閃櫃位，讓消費者可以親身試用亞馬遜產品，像是 Fire 平板電腦、Kindle 電子閱讀器、Echo 智慧揚聲器，以及亞馬遜服務，如 Prime Video、Audible 和 Kindle Unlimited。

亞馬遜發言人表示，「在整個亞馬遜網絡中，我們會定期評估我們的業務，以確保能夠就如何最好地為客戶提供服務做出深思熟慮的決策。」

亞馬遜發言人指出，「經過多次審核，我們決定終止我們的快閃櫃位自助服務，而是擴展亞馬遜書店和亞馬遜四星店，以提供更全面的客戶體驗和更廣泛的選擇。」

亞馬遜的四星級商店讓客戶瀏覽並試用在其網站上銷售的一些產品，這些產品被客戶評級為四星級以上。該公司表示今年將開設更多的四星級商店和其他亞馬遜書店。

該公司還計劃在全美開設數十家新的雜貨商場，今年稍後某個時點將在洛杉磯開設第一家。

關閉快閃店不會影響無收銀機的 Amazon Go 商店。根據《Bloomberg》在 2018 年 9 月的一份報導，亞馬遜已考慮在 2021 年前開設多達 3000 家 Amazon Go 店面。