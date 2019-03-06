亞馬遜與墨西哥央行合作推廣行動支付系統

墨西哥央行支付部門負責人表示，該行正在與亞馬遜 (AMZN-US) 討論合作推出一項全新政府支持的行動支付系統，允許消費者使用二維條碼支付網路購物費用。

這將是亞馬遜這家全球最大電商零售商首次在墨西哥提供此類掃描技術，最終可能會在這個半數以上的人口沒有銀行帳戶的國家拓展出新的客戶群。

這個支付系統稱為 CoDi，由墨西哥中央銀行 (BancodeMéxico，或稱 Banxico) 建立。CoDi 將允許客戶使用 QR 碼免費透過智慧手機在線上和線下親自付款。用意在將更多人導入正規金融部門。

Banxico 表示，最快本月預計就將推出 CoDi 試點。

Banxico 營運和支付主管 Jaime Cortina 表示，亞馬遜和阿根廷的競爭對手 MercadoLibre 已經向該行詢問採用該系統的情況。

他說，「它他們還表示可以更快地推動實施，」並補充說 CoDi 是經過專門設計，因此它可以強化網路和實體店面的支付。

亞馬遜拒絕置評。MercadoLibre 證實其支付部門 MercadoPago 與墨西哥中央銀行曾就數位支付解決方案進行接觸，但拒絕進一步置評。

以手機為主的銀行業務在中國、印度和肯亞等其他新興市場很受歡迎，並主受私營企業創建界面友善且價格合理的 app 的推波助瀾。

Cortina 表示，對參與現有推動 CoDi 的銀行支付系統中的銀行和其他參與者而言，網路零售商要融入這項新的支付系統應該沒有任何問題。

據研究公司歐睿信息諮詢公司 (Euromonitor International) 統計，去年墨西哥的網路零售額占總體零售額僅有 3.9%，其中亞馬遜和 MercadoLibre 是其中最大的參與者。

兩家零售商都希望鼓勵沒有銀行帳戶的客戶在線上購物並到便利商店支付現金。亞馬遜去年還針對沒有信用卡的消費者推出了第一張借記卡。

墨西哥總統 Andres Manuel Lopez Obrador 領導的新左派政府正在推動金融科技，以幫助人們擺脫貧困。廣泛接受 CoDi 將代表著其金融包容性戰略跨出重要的一步。