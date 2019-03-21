受基期與天氣影響 1、2月份中國整體用電量年增只有4.5%

中國國家能源局公布 2 月份中國整體用電量資料。2 月份，中國全社會用電量 4891 億千瓦小時，年增 7.2%。

以產業類別來看，第一產業用電量 52 億千瓦小時，年增 6.7%；第二產業用電量 2942 億千瓦小時，年增 6.5%；第三產業用電量 932 億千瓦小時，年增 8.2%；城鄉居民生活用電量 965 億千瓦小時，年增 8.3%。

1-2 月，中國全社會用電量累計 1.11 兆千瓦小時，年增 4.5%，與去年同期相比下滑 8.8 個百分點。以產業類別來看，第一產業用電量 110 億千瓦小時，年增 7.9%；第二產業用電量 7059 億千瓦小時，年增 1.2%；第三產業用電量 1994 億千瓦小時，年增 10.5%；城鄉居民生活用電量 1899 億千瓦小時，年增 11.1%。

圖: wind,l 中國全社會累計用電量年增率

而今年前兩個月中國用電量漲幅較去年同期明顯下滑的主要原因為基期效應及天氣因素。基期效應：去年 1-2 月份用電量年增率為 13.3%，達近 5 年同期成長高點。

天氣因素：今年 1 月、2 月中國平均氣溫較平均值高 0.9℃、0.4℃，導致用電需求，特別是暖氣等需求，受到壓抑，亦是導致整體用電量成長減緩的原因之一。