又一家日廠關閉深圳工廠 愛普生精工深圳工廠兩年後結束關門

愛普生精工深圳公司將在 2021 年 3 月關閉深圳區域手錶製造公司。這是自 2018 年以來，三星、奧林巴斯等日韓跨國大型企業關閉深圳工廠後，第三起撤離深圳工廠的案例。

愛普生中國官網發表聲明表示，愛普生並未整體撤離中國，只是結束在深圳設立的手錶製造公司。而該工廠的停產關閉，對精工愛普生集團目前在中國營運的其它製造及銷售業務無任何影響。

愛普生在中國的業務主要有影印機、掃描器、投影機等業務、電子元器件業務、及工業自動化設備業務。

圖: AFP

而這次關閉的愛普生精工（深圳）有限公司成立於 2011 年 5 月 9 日，註冊資本 2500 萬美元。其主要營業項目以手錶業務為主，經營範圍則是手錶錶芯、錶芯配件、光學設備及零組件等等。

有中國媒體報導指稱，愛普生精工深圳公司的關閉，主要原因是成本上漲加上銷售低迷，以及環保標準越來越嚴格，因此逼使這家國際鐘錶大廠不得不放棄深圳。

深圳長期以來是全球主要的鐘錶生產和相關配套基地，產業鏈完整，形成精密加工設備製造、機芯、錶殼、錶帶及芯片、電路板等完整產業鏈，以及研究開發、外觀設計、加工製造、檢測、表面精細化處理等價值鏈。

根據媒體表示，截至 2018 年 6 月，深圳共有近千家鐘錶企業，年產值人民幣 650 億元，出口值、出口量均占中國 50% 以上，全球 9 成左右的智慧手錶產自深圳，大部分中國國產手錶品牌也來自於深圳。