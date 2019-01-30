中國去年用電量成長8.5% 創6年新高

據週三 (30 日) 中國電力企業聯合會公布最新數據顯示，2018 年，中國用電量為 6.84 兆千瓦時，年增 8.5%，比 2017 年提升 1.9 個百分點，創下 2012 年以來最高漲幅。

用電量長期被認為是觀察總體經濟情況的指標之一。2018 年中國 GDP 年增 6.6%，而用電量漲幅高於 GDP 成長幅度，主要在於去年中國製造業和第三產業用電量快速成長所導致。

此外，政策因素是另一個重點，因中國政府要改善空污影響，推動「煤改電」方案，一般民眾漸漸使用電能取代燃煤取暖，拉抬電力消費大幅提升。



而中電聯專職副理事長於崇德表示，電能替代同樣對於用電量成長也做出重要貢獻。他指出 2018 年中國電能替代總量約 1500 億千瓦時，相當於整個用電量成長的四分之一。「以電代煤、以電代油」政策不只提升民眾生活水準，還降低污染物排放。

資料來源: wind

根據中電聯統計，2018 年，中國第二產業用電量 4.72 兆千瓦時，年增 7.2%，漲幅為 2012 年以來新高；其中，高技術及裝備製造業用電量年增 9.5 %。



至於，第三產業用電量則達到 1.08 兆千瓦時，年增 12.7%，比 2017 年漲幅上升 2.1 個百分點。特別是訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業，用電量成長 23.5%，延續近幾年來的快速成長的趨勢；其中，互聯網、軟體和訊息技術服務業用電量成長平均超過 60%，最為驚人，這也與中國政府獎勵 5G 等電子新興產業有關。



此外，中電聯專職副理事長於崇德表示，電能替代也是一個重要的貢獻因素。2018 年中國電能替代總量約 1500 億千瓦時，相當於整個用電量增長的四分之一，這顯示以電代煤、以電代油不僅提升了居民生活水平，還降低了污染物排放。