中國電信產業三強鼎立恐被打破 國網公司結盟中信與阿里巴巴投入5G影視、通訊

昨 (21) 日，中國廣播電視網絡有限公司（簡稱國網公司，或廣電網絡）與中信集團和阿里巴巴集團簽署戰略合作框架協議，顯示有線電視網路「全國一網」融合發展再向前一步。

邁入 5G 世代之際，手上握有黃金頻譜資源的廣電網路憑藉整合中國各省平台資源強勢切入 5G 電信市場，並企圖標下 5G 執照，打造「智慧廣電」新局。可以想像由中移動、中電信、中聯通三強鼎立的電信格局將面臨洗牌。

依照合作協議，國網公司與中信集團及阿里巴巴集團將在中國有線電視網路進行整合發展、改造升級、產品開發和營運管理。各自投入相關優勢資源，共同進行規劃設計，將廣電網路打造成新型態的媒體融合傳輸網、數位文化傳播網、數位經濟基礎網和國家戰略資源網。

國網公司會進行如此大改革主要在於網路快速發展，一般民眾生活習慣已改變，導致有線電視業務用戶大量流失，使得營運面臨嚴峻挑戰。

從數據上來看，2015-2017 年，中國有線電視實際用戶分別為 2.36 億戶、2.28 億戶和 2.14 億戶，最後兩年分別衰退 3.13% 和 6.06%，呈現明顯下滑趨勢。

資料來源: 中國工信部，中國有線電視實際用戶發展狀況 (單位: 萬戶)

業內分析指出，中信集團具備足夠的資金實力，同時雙方之前已經成立一家行動業務的合資公司，因此再度攜手合作並不意外。而阿里巴巴近年來在視訊影音領域動作頻頻，所以在業務上與國網公司合作，是強化自身在媒體產業的實力。

中信建投指出，國網公司未來有機會取得 5G 牌照，結合目前手上握有的 700MHz 黃金頻譜資源，將為國網公司發展超高解析視訊影音、AR/VR、2B、2G 應用等創造廣大空間。

此外，中國國家廣電總局表示，下一步，將加速推動有線網路轉型升級和智慧化發展，充分利用 4K、5G、IPv6、大數據、物聯網、AI、量子通信等新技術，推動有線電視網路從數位化朝向智能化發展，建構寬頻、融合、安全、相互連接的新一代廣電訊息化基礎設施和現代傳播體系。