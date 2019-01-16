宇峻擴展《三國群英傳》海外版圖 攜手鳳凰遊戲進軍中國市場

宇峻奧汀 (3546) 除自製線上遊戲《三國群英傳 2.5 online》進行大改版外，同時也宣布《三國群英傳 2 online》與鳳凰遊戲達成合作協議，將由鳳凰遊戲代理大陸地區發行運營，未來兩岸的玩家都可享受經典遊戲魅力。宇峻近年來耕耘海外遊戲市場成果不俗，身為《三國群英傳》遊戲品牌的授權方，宇峻重視華人遊戲市場，宣布與鳳凰遊戲再度合作，此次《三國群英傳》營運授權主要看好鳳凰遊戲在大陸發行的實力，雙方合作並建立在將華人遊戲品牌《三國群英傳》推廣海外的共識上，讓更多玩家接觸到這款經典好遊戲。



目前宇峻在台灣地區營運中有 7 支手機遊戲、2 支網頁遊戲，另外也有 4 款遊戲在海外 IP 授權，目前共有 18 款自研遊戲在全球各地營運中，並代理 5 款遊戲在台港澳、日本以及東南亞營運。