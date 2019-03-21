上緯投控佈局東南亞市場 馬來西亞子公司今開幕

上緯投控 (3708-TW) 子公司上緯馬來西亞有限公司今 (21) 日開幕，此為上緯在大中華地區外，所設立的第一個環保耐蝕材料生產據點，為立足海外市場重要里程碑，而上緯馬來西亞廠主要產品為環保耐蝕材料，規畫年產能 7000 噸，預計本月完成試產。

上緯馬來西亞廠區面積達 8000 平方公尺，主要產品為環保耐蝕材料，年產能共 7000 噸，將於本月完成試產，並於第 2 季開始量產，未來東南亞市場訂單，將由馬來西亞生產基地供貨，並逐步拓展至其他海外市場。

展望今年，上緯表示，中國環保耐蝕市場半導體與光電業需求增加、火力發電等需求減少，預期營運將穩定成長；風電葉片樹脂方面，西門子正以上緯風電葉片樹脂，製作海洋風電 (Formosa I) 風場風機葉片，目前進展順利，風機葉片成品預計第 2 季就可望由丹麥運回台灣，除供應海洋風電所需材料外，未來目標將是供應西門子亞洲與國際市場需求。

上緯以防腐蝕乙烯基酯樹脂起家，從 1992 年成立以來，以 SWANCOR 自有品牌行銷全球，2006 年跨足風電產業，風電葉片材料已獲國際風機大廠認可，除供應葉片用樹脂材料外，2013 年獲台灣離岸風電示範獎勵案，為台灣離岸風電開發先驅。2015 年進一步擴展碳纖複合材料事業，與台塑集團合資成立公司，研發生產輕量化碳纖複合材料。

