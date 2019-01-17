宇峻看好二次元遊戲 今年5月推新作攻日本市場

宇峻奧汀 (3546-TW) 今年遊戲重點仍著眼二次元，上半年將推出 5 款遊戲新作，並將以《星之軌跡》與《伊蘇》2 款手遊新作，搶攻日本市場，其中，《星之軌跡》將於今年 5 月在日本推出，盼能延續去年 11 月在台上線時的高人氣。

宇峻去年第 4 季受惠 12 月資訊月出售福袋收入挹注，營收達到 2.59 億元，季增 0.35%，不過，由於第 4 季新手遊《星之軌跡》與《拉斯維加斯》行銷費用較高，將侵蝕獲利表現，法人估第 4 季單季每股純益可能在 1 元上下，全年每股純益估約 4.2 至 4.5 元。

宇峻今年遊戲類型重點仍著眼於二次元遊戲，上半年將推出 5 款遊戲新作。宇峻表示，日本遊戲人口多，且二次元類型較受當地市場喜愛，加上 ARPU 值 (每用戶平均收入) 也高，今年 5 月將在日本推出去年 11 月在台上線的日系知名 IP 手遊《星之軌跡》，另一新作《伊蘇》將於 1 月底在台上市，但在日本市場推出的時程仍未定。

此外，宇峻知名模型與動畫 IP 手遊《七大罪》，將於第 3 季在日本與台港澳上線；而宇峻知名 IP 代表作所推出的單機版《三國群英傳 8》也預計第 3 季上市。

宇峻去年前 3 季稅後純益 1.67 億元，年增逾 7 成，每股純益 4.06 元。去年全年營收 11.34 億元，年增 14.35%。