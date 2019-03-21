勤凱科技今掛牌上櫃 蜜月行情甜股價大漲逾5成

導電漿廠勤凱科技 (4760-TW) 今 (21) 日以每股 22.6 元的承銷價掛牌上櫃，掛牌首日大展蜜月行情，早盤股價一路開高走高，盤中維持超過 5 成漲幅，漲勢驚人。

勤凱科技成立於 2007 年，實收資本額為 2.5 億元，增資後股本將增加至 2.92 億元，公司主要從事客製化銀漿、銀鈀漿與銅漿等導電漿的研發、設計、製造及銷售，目前所生產的導電漿主要應用於電容、電阻、電感等被動元件產業，為被動元件的關鍵材料，銷售客戶群包含國內外主要被動元件廠商，主要銷售大中華地區與東南亞、東北亞等地。

勤凱科技的導電漿料下游應用除被動元件產業外，還包括太陽能、觸控面板、IC 與 LED 封裝及軟性電路薄膜開關銀漿等，若從應用營收占比來看，被動元件產業營收占比高達 95%。在去年底擴產前，月產能約為 10 噸，擴產後月產能達到 20 噸，目前產能利用率約 85-90%。

展望今年，曾聰乙表示，被動元件產業雖然從先前的高檔下修，但產業情況仍優於 2017 年表現，目前看來下游需求有慢慢回溫，電感客戶已陸續下單，並看好 3 月後的拉貨動能。

曾聰乙表示，目前太陽能電池新客戶已在進行認證中，預計第 2 季取得認證，第 3 季可望貢獻營收，目標為今年太陽能導電漿營收占比上看 5%。其他應用方面，除努力增加市佔率外，也將積極拓展海外市場，除既有客戶外，已有美國、日本與韓國大客戶與公司接觸中，今年最大成長動能仍是來自被動元件產品。

據悉，勤凱科技去年總銷售量為 116 噸，年增約 5 成，法人預估，今年出貨量可望年增約 1 成，全年營收可望優於去年，並維持雙位數成長，再挑戰營運新高成績。

勤凱科技 2017 年營收為 6.13 億元，毛利率 19.50%，稅後純益 3408.6 萬元，每股純益 1.58 元。去年前 3 季營收 5.46 億元，毛利率為 22.92%，稅後純益 4268.6 萬元，每股純益 1.65 元。

勤凱去年全年營收 7.13 億元，創新高，雖還未公布去年財報，但據公開資訊觀測站資料顯示，公司去年全年稅後純益約 5604 萬元，法人估全年每股純益約為 2.2 元。公司董事會日前也通過每股擬配息 1.4 元。

