

◆盤勢分析

1. 美股早盤四大指數普遍走弱，但 FED 暗示今年不升息，並且 9 月將停止縮表，帶動美股盤中反?，但終場四大指數漲跌不一，漲跌幅介於 - 1.02%~0.06%。其中，FB、亞馬遜、谷歌漲幅超過 2%，APPLE、台積電 ADR 微幅上揚，NVIDIA 與 AMD 拉回整理，特斯拉反彈 2.29%，UA 則下跌 3.4%。

2. 周三晨間亞洲股市普遍拉回修正，台股則在金融股持續轉強，早盤以小跳高開出，盤中 PCB、光學、自行車、風電等族群走強，支撐指數維持在平盤之上窄幅震盪，尾盤因期貨結算拉動 2330 台積電，終場指數收 10,551.56 點，漲幅 0.37%。

3.OTC 指數受權值股 6488 環球晶與 8069 元太連動，再創年內新高價位，後續成交量不足，無力再過早盤高，終場收 138.41 點，上漲 0.27%，目前上方壓力為 140 點，下方支撐為 137.25 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，再創波段新高，月、季線持續走高。

(2) 量能：成交量微增至 1,186.67 億元，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 52.84 億元；外資 + 55.95 億元、投信 + 1.44 億元、自營 - 4.55 億元。

5. 電子類股

(1) 矽晶圓：6488 環球晶 2018 年 EPS 達 31.18 元，董事會決議每股配息 25 元，股價早盤開高，帶動 3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶矽晶圓族群維持紅盤。

(2) 光學股：2498 宏達電在遊戲開發者大會推新品，供應鏈受惠 3019 亞光股票跳空站上年線；3504 揚明光近期外資點名，但 2 月每股虧損 0.27 元，股價開高走低。

(3) 散熱模組：受惠美股 AMD 大漲，均熱板供應商 3653 健策再創波段新高；3338 泰碩、3324 雙鴻、3017 奇鋐因 5G 相關題材，股價集體轉強。

(4)PCB：ABF 供不應求＋設備攤提結束，3037 欣興受外資分析師調升目標價至 37 元，股價量出再創波段新高；帶動 8046 南電突破近期整理的平台。

6. 非電子類股

(1) 成衣：成衣廠 1477 聚陽公司上修營收預估，股價站上波段新高。

(2) 風電：台灣即將進入選舉前置期，執政黨政策指標風電，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼，盤中放量走高。

(3) 生技：1760 寶齡富錦 18 年每股盈餘 2.09 元，加上幽門桿菌試劑獲 FDA 核可商機可期，股價創波段新高。

7. 重點訊息：

(1) 台灣 2 月外銷訂單 超差: 經濟部 20 日發布二月外銷訂單，受春節因素及全球智慧手機、筆電需求疲弱影響，我國二月接單跌破 300 億美元，比預期更差，較上年同月大減 10.9％，連續第四個月下滑，且創下民國 105 年 5 月以來最大減幅。展望三月，依據廠商問卷結果估計，接單金額介於 385～395 億美元，年減率仍達 6.8～9.2％，接單持續負成長，估計這個負成長會持續到六月，但減幅可望逐漸收歛，隨著中美貿易談判情勢緩和，研判下半年訂單有機會轉為正成長。

(2) 兆利去年 EPS 攻頂 登軸承廠獲利王: 國內軸承廠陸續公布獲利，無論是蘋果或是非蘋供應鏈均繳出亮麗成績，其中 3548 兆利交出 EPS 7.44 元的歷史新高紀錄，為連續第三年獲利突破半個股本，順利拿下 2018 年軸承廠每股獲利王；2018 年國內 3 家軸承廠均位列高獲利個股，近期法人持續買超折疊手機用軸承的兆利、3376 新日興與主打折疊平板、監視器的 1582 信錦，建議中長期仍可偏多操作。

