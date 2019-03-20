家登去年Q4扭轉虧損頹勢 單季EPS為2.07元 全年每股賺0.27元

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (20) 日公告去年財報，去年第 4 季受惠訂單暢旺，成功扭轉前 3 季虧損頹勢，全年順利轉盈，去年第 4 季稅後純益 1.46 億元，較上季轉盈，年增逾 9 倍，每股純益 2.07 元，創新高；全年稅後純益 1906.3 萬元，年增 11.87%，每股純益 0.27 元。

家登去年第 4 季合併營收 5.51 億元，季增 50.93%，年增 5.49%，毛利率 32.28%，季增 15.02 個百分點，年增 19.48 個百分點，營益率 11.25%，較上季的 - 5.57% 與去年同期的 - 4.1% 轉正；稅後純益 1.46 億元，較上季轉盈，年增 9.22 倍，每股純益 2.07 元。

家登去年全年營收 16.35 億元，年減 7.05%，毛利率 23.24%，年增 10.75 個百分點，營益率 - 1.44%，較 2017 年的 - 9.56% 成長；稅後純益 1906.3 萬元，年增 11.87%，每股純益 0.27 元。

家登表示，載具本業去年第 4 季營運勢如破竹，創下成立 20 年來單季本業訂單與出貨高峰，取得全球各大半導體廠旺季訂單，加上大客戶半導體高階製程載具需求，挹注營收動能，營運順利扭轉前 3 季頹勢，成功轉盈。

展望今年，家登指出，各大半導體廠對 EUV 技術寄予厚望，預期今年高階光罩載具系列產品需求，將節節攀升，直接反應在訂單能見度上，從今年第 1 季的月營收表現就可略知一二，並有信心今年營運可望再創高峰