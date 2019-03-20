萬安要用「大同條款」讓華建提前董監改選

從事殯葬禮儀服務業萬安生命總裁吳珅篁，今（20）日親自出面指出，在萬安生命已經持有華建 (2530-TW)41% 股權之下，將結合其他盟友發動華建召開股東臨時會，並提前進行華建的董監改選；不過，吳珅篁並沒有對於此規劃提出時間表。

同時，吳珅篁也再三強調，此舉絕非是萬安生命機構要借華建的殼上市，只是希望能為華建的營運取得改善，如有可能，也將循與目前經營階層坐下來「面對面」尋求解決問題，也可以不必鬧到以運用公司法修正案的「大同條款」來召開股東臨時會改選董監事。

吳珅篁強調，萬安生命持有華建的股權 10 年，也希望華建在危老住宅改建、都市更新方面有所發揮。

華建已揭露去年稅後虧損 1.14 億元，以期末股本計算，每股約虧損 0.422 元，華建在 3 月 13 日董事會決議擬對去年股利配發每股 0.1 元現金股利，股東會訂 6 月 5 日召開；吳珅篁強調，以萬安持有 41% 華建的持股比例，在會前並未收到知會，顯然華建對於大股東不尊重。

同時，吳珅篁也指出，依華建目前對於土地資產的開發速度也太緩慢，自己當然要出面為股東的權益說話。

不過，華建發言人副總李俊賢指出，華建董事會的議程已依規定通知董事，至於公司在土地的開發案進行，則依照手中的即有資金狀況進行開發，當然前一個個案結束後，依序進行後續的開發動作。

針對吳珅篁今日親自出面的說法，李俊賢表示，華建也將其視為股東的權益，所以予以充分的尊重。

除了華建，萬安生命也持有全坤興 (2509-TW)20% 的股權，也是看好其在都更及海外的西雅圖、越南的地產開發計畫。