【華冠投顧】國巨，初具止跌之機！

貿易談判的最新進展，中方表示，即使智慧財產權政策，我們同意改革，但川普政府也不願保證會撤銷對中國出口貨品的加徵關稅。這部分美方表示，端看中方後續履行承諾的情況，若情況良好，加徵關稅的部分再逐步的取消。因此，後續雙方仍有討價還價的空間。

美、中計劃下周展開新一輪的貿易談判，美方談判代表萊特西澤與財長努欽，下周 03/25 將趕赴北京。

近日消息指出，眾所矚目的『川習會』可能在 6 月舉行；因川普與習近平，將在 6 月出席在日本大阪舉行的 G20 高峰會，續關注其後續發展。

上週四，美國總統川普表示，對於中美貿易問題，是否能與中國達成協議？在未來一個月內，將會給大家一個明確的答案。

接下來市場矚目焦點是，台北時間 03/21 凌晨 02：00，FOMC 利率決議。

本次會議之預測報告指出，依據最近官員們對通脹前景的評估來看，較傾向支持暫停加息之預期，靜觀其後續發展。

06 道瓊，續留意上方 25833-26079 反壓區間之力道如何？於此區出現逆轉機會仍高。昨日，最高來到 26145 之後，現在又回落至 25912 上下。

而 04 加權，目前仍維持多市架構，下方 10311-10269 之支撐區間為關注重心！此區若遭摜破，則具有續下行之力道。因此，在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥。

近期熱門標的股評析、推演：

4106 雃博：

看長多！

2327 國巨：

看長多！

下二圖為過去二日之推演圖。今日，仍在低位區徘徊，持續依據此規劃行事。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師