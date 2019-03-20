景氣差！事隔3年後 日本再次下修景氣綜合判斷

日本政府在週三 (20 日)，在與每月例行經濟報告有關的關係閣僚會議中，將日本景氣的綜合判斷，自 2016 年 3 月事隔 3 年後，再度進行下修。由上個月的「緩慢回復當中」，下修為「雖然在部分出口及生產呈現疲軟，緩慢回復當中」。

日本景氣動向指數 圖片來源：日本內閣府

日本政府的這個動作也反映出由於中國經濟趨緩，出口成長放緩，企業在生產活動上出現疲態。日本政府意識到出口及生產的疲軟，對於未來展望的看法是「在當前，有部分仍然疲軟」。

在另一方面，占日本 GDP 七成的個人消費及設備投資則是穩健依舊，在此次每月例行經濟報告的基本判斷上，仍然維持先前「緩慢回復當中」的看法。

在出口方面的看法上，認為「目前有些疲軟」，維持先前的看法。因出口到中國的表現不佳，自 2019 年 1 月下修之後已經是連續 3 個月沒有出現變動。

在生產方面，因為出口表現變差，影響了製造設備及電子零件與裝置的生產，認為「雖然部分呈現疲軟，大致上持平」，連續 2 個月進行了下修。

而在日本國內的需求方面，在參考消費回復以及設備投資增加的情形，在看法上與先前維持相同。日本內閣府高層，對於日本當前進入二次戰後最長的景氣回復期，在是否會持續下去的看法上表示「認為沒有中斷」。

對於其他國家的景氣看法上認為，「在亞洲與歐洲當中雖有出現疲軟，整體上是緩慢的回復當中」。在亞洲國家的景氣判斷當中，只對印度進行下修；而對中國的看法則是連續 3 個月停留在「緩慢的減速當中」。