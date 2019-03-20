印度盧比大翻身 套利交易回報樂翻了

去年表現最差的亞洲貨幣—印度盧比，過去一個月來，在預期總理莫迪 (Narendra Modi) 連任的可能性拉高下，外資流入股市、債券市場近 50 億美元，豐業銀行上看盧比兌美元在六月底將升至 67。

由於印度和巴基斯坦近期局勢緊張，有助拉抬莫迪總理（Narendra Modi）連任的選情，吸引外資流入印度股市和債市，激勵過去一個月來盧比的套利交易回報率居世界之冠。

新加坡豐業銀行外匯分析師高啟表示，在全球擴張步履蹣跚下，各主要央行溫和貨幣政策傾向，可能帶動外資競逐新興亞洲的高收益率，並預期高收益的印度盧比將進一步上漲，上看六月底盧比兌美元將來到 67。

美元兌印度盧比日 K 線圖。(來源：新浪財經)

今年以來截至 3 月 18 日，外資在印度股市流入 33 億美元，占今年以來流入資金 56 億美元的一半以上；3 月增持印度債券 14 億美元，推升印度盧比重回去年 8 月以來新高。

印度大選結果將於 5 月 23 日揭選，兩項民意調查顯示，莫迪的執政聯盟獲得 272 個席位的勝選機率拉高，過去一個月來，在外資流入印度股市的帶動下，做多盧比兌美元的收益率為 3.8%，套利回報率傲視全球。

印度股市今天創下近六個月新高，孟買 Kotak 證券分析師 Anindya Banerjee 表示，印度股、匯市雙漲，顯示市場正在反映莫迪勝選的利多，尤其在盧比的高收益率下，套利交易者做多盧比、同時做空其他低收益率貨幣，例如美元，通常有不錯的報酬率。

巴克萊資本策略師 Ashish Agrawal 指出，近期國際資金流向新興市場貨幣，有助於盧比近期進一步反彈；而莫迪領軍的印度人民黨 (BJP) 若勝選, 年底前對印度盧比來說，都將是利多。