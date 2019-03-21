紐約匯市—Fed超鴿派 美元大跌至6週低點

週三 (20 日) 交易，美元兌主要貨幣走跌，美元指數下降至 2 月初以來最低水準，係因 Fed 重申其鴿派立場。

Fed 下修今年升息預期次數，自先前估計的 2 次降為 0 次，同時下修經濟前景，預期今年 GDP 成長自先前估計的 2.3% 下降為 2.1%。今年 PCE 通膨預期則自 1.9% 降至 1.8%。Fed 也決議今年 9 月終止縮表。

隨後新聞發布會上，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，因為經濟處於良好狀態，所以現在是耐心等候的「絕佳時機」。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「Fed 自 1 月以來的鴿派立場已更加鞏固，因為 Fed 將今年升息預期自 2 次降為 0 次，先前許多人預期他們頂多降至 1 次，雖然 Fed 預期 2020 年還會升息 1 次，但這沒關係，因為越來越多人支持下一回將會降息的想法。」

2018 年 Fed 升息 4 次的鷹派貨幣政策立場是去年強勢美元的引擎，尤其當時其他已開發國家的央行尚未緊縮政策，或者緊縮程度不及美國。

Bannockburn 全球外匯首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「自 12 月以來的預期說法發生了巨大轉變，今日的會議就是調和了兩種，這意味成長和通膨預期都將下降。」

ICE 美元指數在 Fed 公布決議前一直守住 0.1% 升幅，但在消息公布後下降 0.6% 至 95.839，觸及 6 週以上的低點。根據 FactSet，該指數將邁向 1 月 25 日以降最大單日降幅。

踩著美元疲弱，歐元兌美元自週二的 1.1353 美元竄升至 1.1431 美元。



美元兌日圓下跌 0.6%，將創 2 個多月來最大單日跌幅。

然而，英鎊卻下降至一週低點，係因英國首相梅伊要求將原定 3 月 29 日的脫歐日期延後至 6 月 30 日，好讓英國國會對梅伊版的脫歐協議進行第三度表決。

美元疲態僅收斂英鎊一些跌幅，但英鎊兌美元仍自週二的 1.3268 美元下跌至 1.3227 美元，盤中低點英鎊跌幅達 1%。

外媒報導，歐盟擔心英國滯留歐盟至 5 月歐盟大選過後，因此建議總理反對英國延後脫歐。歐洲理事會主席 Donald Tusk 表示，若要短暫延後脫歐，議會必須先批准梅伊的脫歐協議。

英國經濟數據方面，2 月份通膨年率 1.9%，高於原本預期的 1.8%，但核心通膨年率卻下降至 1.8%。

英國央行週四召開會議，外界預期在英國脫歐爭議解決或至少有明確路徑浮現之前，央行將按兵不動。