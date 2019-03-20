滬深盤後—先跳水後回彈 上證指數彈至接近平盤 創業板指跌逾1%

陸股今 (20 日) 早盤平盤震盪走低後，上證指數一度下挫超過 1%，創業板指數表現更弱於大盤，跌幅逾 3%，但尾盤在金融、地產類股拉升之下，全日跌幅大減，上證指數幾乎收至平盤。

截至收盤，上證指數收報 3090.64 點，跌幅 0.01%；深成指數收報 9800.60 點，跌幅 0.40%；創業板指數報 1687.90 點，跌幅 1.23%。

成交金額方面，滬市成交人民幣 3492.95 億元，深市成交 4306.05 億元，兩市合計成交 7799.01 億元。資金做多意願仍不是很足，滬股通淨流入 11 億元，深股通淨流出 8 億元。

上證指數先下後上 (圖表取自 Google)

以類股表現來看，建築材料、非銀金融領漲，農林牧漁領跌。在題材部分，工業大麻指數全天領漲，午後再度拉升。豬肉概念領跌，養雞、氫能源等概念股跌幅居前。

消息面上， 習近平在義大利媒體發表署名文章，表示願與義大利一同共建「一帶一路」，把「一帶一路」互聯互通建設，，與義大利「北方港口建設計畫」、「投資義大利計畫」等對接，在海上、陸地、航空、航太、文化等多個維度打造新時期的一帶一路。

展望後市，中原證券表示，今年在全球經濟放緩國際油價上漲乏力的態勢下，國內 PPI 下行趨勢未變，投資端需求比較疲弱，工業企業盈利增速難以回升，分子端難以接力成為市場持續上漲的驅動力，但考慮目前 A 股估值仍然處於歷史較低分位，流動性會保持充裕，外資在持續流入，加上減稅降費等各種政策利好提升風險偏好，大盤應仍有上漲空間。

聯訊證券策略分析師廖宗魁認為，市場來到 3100 點附近，再度顯露出一定程度的疲態。從盤面信號上看，前期上漲力度較大的幾個熱點板塊紛紛熄火，市場需要新的催化劑。其一，前期暴漲的農林牧漁板塊 (豬、雞等概念) 出現大幅調整；其二，妖股代表東方通信近期也趨於平靜；其三，白酒板塊在個股可能具有很大投機成分，紛紛創出新高後，港資反而大幅減持，似乎價格已經透支了業績的增長；其四，前期非常活躍的券商也未能接管盤面。

廖宗魁指出，短期不容易找到新的領頭羊帶領指數上攻，這時市場自然趨於調整，中長線仍看好證券板塊。