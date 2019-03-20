持續深耕白牌客戶 勤誠今年營收年增1成起跳

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 去年受惠美國與中國主要雲端服務商建置資料中心的需求推動，帶動營收與獲利雙創高，展望今年，法人估占勤誠營收比重約 7 成的白牌客戶，今年營收成長幅度將達 10-15%，意即全年整體營收年增率至少 1 成起跳。

勤誠近年來採重點發展白牌市場策略，產品在中、美兩地透過 SI 出貨給終端的雲端服務商，法人預估，占勤誠營收比重約 7 成的白牌客戶，今年營收成長幅度將達 10-15%，未來勤誠仍將持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，並拓展歐洲、印度、澳洲與東協市場。

從出貨形式來看，勤誠去年透過系統整合商 (SI) 出貨比重達 73%，ODM／EMS 出貨占比 19％，出貨給通路商比重為 8％。若以出貨區域來看，中國市場營收占比達 44%，美國市場 39%。

展望今年，勤誠指出，美中貿易戰的主角是公司兩大重要市場，且貿易戰後續發展仍有不確定性，將謹慎因應，雖然第 1 季需求延續去年下半年熱度，但對後市仍偏保守看待，惟仍看好伺服器需求長期穩定成長的趨勢。

為降低營運風險，勤誠將部分產線移回台灣，按原計畫進行調整出貨地區應對方案，預計第 1 季末完成部分產線調整，未來將視客戶需求調整出貨地區，降低公司營運風險。

勤誠董事會昨 (19) 日通過去年財報，去年營收 65.2 億元，年增 18.26%；稅後純益 6.42 億元，年增逾 4 成，營收與純益均創歷史新高，每股純益為 5.37 元。公司董事會也通過擬配發每股現金股利 4 元，創歷年來配息新高，配息率約 74.5%，若以昨日收盤價 58.9 元計算，現金殖利率約 6.79%。