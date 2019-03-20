共創IoT生態系 研華、StarFab Accelerator接續合作物聯網加速器

為協助新創加速發展 IoT 應用，研華 (2395) 與 StarFab Accelerator 持續合作「研華 x StarFab 物聯網加速器」鏈結新創，打造創新產業 IoT 生態系。StarFab Accelerator 為一專注企業主題育成之業者，與研華之合作始於 2017 年 8 月，這次接續合作，主要是希望結合過去一年的合作經驗，由研華提供 WISE-PaaS 產業物聯網平台，Starfab 提供營運模式、募資、財務及法務等諮詢輔導，讓新創有更完整、資源更豐富的 IoT 創新創業平台，加速產品落地，共創 SRP(Solution Ready Package)IoT 應用。



研華說，「研華 x StarFab 物聯網加速器」新的一年將聚焦智慧製造、智慧零售、智慧環境監控與能源與人工智慧，入選團隊將獲專案資源投入，包括價值 1 萬美元之 WISE- PaaS 平台資源，針對高市場潛力之優秀團隊，則有機會獲得最高 1 萬美元之 POC 專案補助。



專案結束後更可加入 WISE-Paas VIP 將服務上架商轉，獲得研華多樣線上及線下行銷資源，並再取得 1 萬美元之折扣。此外，未來的收案對象，也將擴大至海外，讓全球更多好的新創團隊，可以透過「研華 x StarFab 物聯網加速器」，快速的深入 IoT 市場取得先機。



根據 IDC 研究顯示，去年亞太地區 IoT 支出達 2900 億美元，相較於 2017 年，成長率約達 12%。其中製造業與貨運監控為支出最高的兩大產業，分別佔總體支出 18% 及 8%。預估 2022 年推動物聯網支出的前五大產業將是消費、離散製造、流程製造、運輸和公用事業，而消費品、建築和醫療保健也將在未來 5 年成為物聯網支出金額年成長最高的產業。



有鑑於 5G 商機即將引爆，IoT 應用是其關鍵，B2B 應用更可預見是 IoT 進入 5G 時代的領航指標。「研華 x StarFab 物聯網加速器」即專注於智慧製造、智慧醫療及智慧環境監控等 B2B 專業物聯網領域，在這些領域中，因應各種專業技術與利基應用，研華提供之 WISE-PaaS 產業物聯網平台，將可加速新創的研發與服務落地，並協助新創找到新應用市場。



根據 CB Insight 針對超過 100 家新創公司的訪談研究報告顯示，導致新創團隊失敗，高居首位的原因即為沒有市場，其中 42% 新創團隊均面臨此困難。因此，研華與 StarFab 期待未來合作能強化此項，以與團隊共同營運 SRP(Solution Ready Package) 為目標，透過「研華 x StarFab 物聯網加速器」協助新創公司快速建立其 IoT 應用服務 (SaaS)，並有機會成為研華共創夥伴，透過服務上架至研華 WISE-PaaS 平台，為新創創造更多商業機會。