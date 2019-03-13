研華歐美市場動能足 上半年營收獲利估成長雙位數

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (13) 日召開法說會，公司指出，今年上半年來看，來自歐美市場的成長動能強勁，將帶動年增雙位數，加上零組件價格回落，毛利率估將持穩在 37-41% 之間，營業利益可望隨營收同步成長。

研華表示，上半年來看，以北美區營收成長動能最強，應可維持雙位數成長，歐洲區首季表現穩健，看好第 2 季動能可望延續，另外新興市場的印度、中東地區成長強勁，其他東南亞、東北亞地區則預期持平。

而以研華 3 大事業群來看，嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 在北美、印度及新興市場可望持續有好的成長，智能服務事業群 (SIoT) 也有新產品帶動，但工業物聯網事業群 (IIoT) 可能會受到中國區需求減弱的影響，成長動能放緩。

毛利率方面，隨著關鍵零組件價格下滑，有助毛利率提升，但因為併購的 Advantech Technologies Japan(ATJ, 原 OMRON Nohgata) 毛利率較低，因此預估上半年毛利率將落在 37-41% 之間。

法人預估，研華北美區上半年強勁成長態勢明確，配合歐洲區穩健成長、新興市場持穩向上，以及日本併購效益挹注，預期可填補大中華區偏弱影響，看好上半年營收可望維持雙位數成長，在毛利率持穩下，獲利也可望隨營收穩定升溫。