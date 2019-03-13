研華啟動海外子公司擴張計畫 估今年業績維持兩位數成長

工業電腦廠研華 (2395) 管理部總經理陳清熙下午法說會中指出，研華今年計畫在土耳其、以色列擴張海外子公司據點，預計分別在今年 3 月和第二季啟動。研華估，今年整體營收目標至少 10% 以上成長，若景氣好的話，獲利也可望維持雙位數成長。陳清熙指出，就產品別表現而言，工業物聯網 (IIoT) 與大中華區成長動能聯結性高，今年上半年成長動能尚不明朗；嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 在北美、印度及新興市場持續有好的成長，表現符合預期；智能服務事業群 (SIoT) 有新產品帶動，成長樂觀。



陳清熙表示，研華三大事業體毛利率區間不同，產品組合將影響公司整體毛利表現；由於關鍵零組件價格走勢呈現下滑，加上採購與製造單位的持續精進，毛利率有推升空間，但因為併購 ATJ 會影響合併毛利率，預期今年上半年整體毛利率將介於 37% 到 41%，營業利益有望成長雙位數百分比。



研華併購 ATJ 後，將打造 ATJ 成為研華在日本九州地區的嵌入式設計服務公司，專注經營日本區域客戶；另外，將推動北美擴張計畫，包括投資人才、營運據點等，也會考慮買地打造北美第二營運中心，推估今年北美營收將達 5 億美元 (約新台幣 155 億元)，希望未來 5 到 10 年每年營收將成長雙位數百分比。