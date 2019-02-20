HTC VIVE連2年成為巴塞爾藝術展香港展會官方VR夥伴

宏達電 (2498-TW) 今 (20) 日宣布，HTC VIVE 連續第 2 年成為藝術界年度盛會 Art Basel 巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴，將首度於亞洲展出葛萊美音樂獎得主 Laurie Anderson、台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的 VR 藝術作品 To the Moon《登月》。

HTC VIVE 長期致力於藝術領域的數位創新，並於 2017 年創立 VIVE Arts，為透過最新科技的運用，改變藝術及文化體驗方式的全球計畫，與全球最頂尖的藝術家、博物館等文化機構合作，以 HTC VIVE 虛擬實境技術，創造出沉浸式的藝術作品，合作夥伴包括倫敦泰德美術館、皇家藝術學院、聖彼得堡艾米塔吉博物館及國立故宮博物院。

宏達電今日表示，HTC VIVE 再度成為藝術界年度盛會 Art Basel 巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴，展會期間為 3 月 29 日至 31 日，將首度於亞洲展出葛萊美音樂獎得主 Laurie Anderson、台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的 VR 藝術作品 To the Moon《登月》。

Vive Arts 總監張忠為表示，非常榮幸首度為亞洲觀眾帶來這件沉浸式藝術作品，並連續第 2 年成為巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境合作夥伴，To the Moon《登月》是極具開創性的藝術品，Laurie Anderson 與黃心健是享譽全球的藝術家，這件作品結合他們各具特色的創意表達，透過 VR 創造全新的敘事手法，盼以此激發觀眾共鳴。

To the Moon《登月》啟發自 Anderson 成為首位美國太空總署 NASA 的駐村藝術家經驗，該沉浸式作品發想借鑒自神話、文學、科學和政治，將月球視為科學、形而上學和創造性探索等方面的靈感來源，並為首次在亞洲展出。