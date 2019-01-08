HTC Vive結盟MOZILLA與AWS 合推VR專用網路瀏覽器FIREFOX REALITY

宏達電 HTC(2498)今 (8) 日於美國 CES 開展前夕，宣布首度與 Mozilla 的 Firefox、AWS 的 Amazon Sumerian 和 Fidelity Investments 合作，攜手推出透過在 VR 中提供身歷其境的網絡瀏覽體驗，讓消費者可以將 VR 帶入日常生活中。Firefox Reality 將成為 Vive 的預設 VR 瀏覽器，提供用戶安全和隱私的體驗。為輕鬆將 Web 內容帶入 VR，HTC Vive 與 Amazon Web Services(AWS)合作，透過 AWS 的 Amazon Sumerian 作為開發者和企業提供開發工具，讓創建和發布 VR 體驗更加簡便。於 CES 展中，Fidelity Investments 將是在新平台上首度亮相的公司，現場將展示讓消費者在新瀏覽器中，以客製化 VR 環境來審視個人的投資組合。



HTC Vive 內容部門副總經理 Michael Almeraris 表示，今年計畫將每天日常的電腦作業透過 VR 來完成。透過與 Mozilla 及 Amazon Web Services 的密切合作，正逐步實現理想中的 XR 運算作業形式，在協助 Vive 使用者獲取更多內容的同時，也為開發者及企業夥伴在迅速創造內容上盡一份心力。」



現階段以 VR 瀏覽網頁仍是一件麻煩的苦差事。HTC Vive 透過 Mozilla Firefox 瀏覽器，重新建構在 VR 環境中的網路瀏覽體驗，為 VR 最適化設計的網路瀏覽體驗，幫助使用者快速做出搜尋、選擇最愛網頁等功能，在 VR 裡完成購物、研究、單純逛逛、或是觀看影片等動作。Firefox 也將成為 Vive、Vive Pro、以及即將登場的 Vive Cosmos 所採用的標準預設網路瀏覽器。



Mozilla 研發長 Sean White 表示，非常興奮能與 Amazon 與 HTC 共同打造最適合用來瀏覽網路、感受 3D 內容、並符合最佳 VR 裝置的軟體體驗。將利用 Firefox Reality 幫助 VR 平台上的使用者擁有快速、安全、又滿足私密性的體驗，完全為下一世代的 VR 硬體量身打造。