英國脫歐沒有重新談判的可能 容克：歐盟無法再遷就了

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker)今 (20) 日表示，在脫歐一事上，歐盟已盡最大努力，來配合英國，無法再遷就了，因此「不會重新談判」。

英國下議院議長 John Bercow 日前援引 1 項有 400 多年歷史的議事規則，稱相同動議不可反覆表決，除非首相梅伊的脫歐協議，內容有重大調整，否則他不允許該協議於國會 3 度闖關。

據悉，梅伊的計畫，因 Bercow 出手阻攔而被打亂；為此，她準備致函歐盟，請求將脫歐期限延後 9 至 12 個月。

容克週三接受媒體採訪時指出，他尚未收到梅伊來信，但，在脫歐一事上，歐盟已盡力配合英國，做出很大讓步，因此「不會重新談判，也沒有新的談判。」

容克並稱，若英國申請延後脫歐期限，歐盟各成員國，必須再次開會討論，決定是否批准此事，「本週內恐怕不會有決定」。

英國脫歐大臣 Steve Barclay 日前接受 BBC 採訪時強調，若國會不願支持首相梅伊的脫歐協議，屆時恐面臨「無協議硬脫歐」，或「徹底破壞脫歐」的結果。

台北時間週三晚間 6 點 23 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元下跌 0.26%，至 1.3232。