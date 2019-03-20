〈國泰金經濟調查〉口袋飽飽？薪資樂觀指數連四正 民眾大額消費意願攀升

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，儘管經濟數據持續疲弱，但民眾經濟信心連二月走升，對於薪資展望樂觀指數也已經連續四個月處在正值，這讓民眾消費意願提高，尤其已經連續兩個月樂觀花費於大額消費。而股市部分也已連續兩個月樂觀。

國泰金指出，最新景氣對策信號從代表低迷的藍燈回升到黃藍燈，但是景氣領先、同時指標持續下跌，加上 2 月製造業採購經理人指數仍處在 50 以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。

但是無懼經濟數據仍疲弱，因為所幸美、中雙方在貿易相關議題上都朝向正面發展，國泰金表示，這讓本月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數表現不俗，皆顯示出民眾經濟信心連續兩個月同步走升，且升幅擴大，分別來到 - 10.4 及 - 7.1 的水準。

國泰金進一步指出，民眾對於未來六個月的就業展望信心持續上揚至 - 25.7，對於薪資展望樂觀指數也已經連續四個月處在正值。在經濟信心與就業市場信心的支撐下，民眾消費意願也同步回溫，其中大額消費意願指數攀升至 2.2，已連續兩個月處在代表樂觀的正值。

民眾對 2019 年經濟成長率的預期平均值依舊維持在 2.2%，國泰金表示，雖然 OECD 再下調全球經濟展望，然本月調查結果顯示民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值依舊維持在 2.2%，認為可能會跌破 2% 的比例也續降至 26%。

在通膨方面，認為明年通貨膨脹率會超過 1.0% 的民眾僅有 42.1%，平均通膨預期值也降至 1.0%，相較於過去三個月的平均值則都是 1.1%，惟略高於主計總處的預測值 0.73%。

股市方面，國泰金表示，由於政策風險趨緩，讓股市樂觀情緒與風險偏好連二月彈升。主要是美、中貿易談判持續偏正面方向發展，加上聯準會政策態度轉偏向寬鬆及英國硬脫歐的風險下降，帶動台股跟隨全球股市回升。

也因為調查期間台股指數都持穩在 10200 以上，加上民眾經濟信心提供支撐，使得民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數連兩月彈升，各來到 - 12.7 及 - 3.6 的水準，分別為 2017 年 12 月及 2018 年 4 月以來的高點。