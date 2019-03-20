軟板廠去年獲利 台郡衰退13%仍居獲利王 EPS 8.55元 同泰持續虧損

上市櫃軟板廠去年財報陸續出爐，其中蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 稅後純益 26.45 億元表現最好，但較 2017 年衰退 13.48%，每股純益 8.55 元，而三星供應鏈同泰電子 (3321-TW) ，營運呈現持續虧損。旭軟 (3390-TW) 去年獲利 8196 萬元，年增 20 倍，獲利成長表現強勁。

台郡去年稅後純益 26.45 億元居獲利王，但較 2017 年衰退，台郡擬配每股 5 元現金股利，配發股利維持去年水準，其中包括盈餘配發每股 2.5 元，資本公積配發 2.5 元。

嘉聯益 (6153-TW) 去年稅後純益 8.01 億元，每股純益 2.08 元，嘉聯益董事會擬配發 0.6 元股利，其中股票股利、現金股利各半。

同泰去年則呈現持續虧損，2018 全年營收衰退，降到 24.13 億元，年減 13.61%，且去年第 4 季也仍虧損，全年虧損金額較 2017 年 2.5 億元增加，同泰董事會也決議，擬不配發股利，是連續 3 年不配發股利。

非蘋手機軟板供應商旭軟，去年稅後純益 8196 萬元，年增率 20 倍，成長幅度最大，每股純益 1.22 元，董事會擬配發每股 1.1 元現金股利。