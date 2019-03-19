COMEX銅選擇權市場驚現「史上最大單」買進買權

週一 (18 日) 紐約商品交易所 (COMEX) 銅選擇權市場出現「史上最大單」的買權買進，這一單規模高達 5250 口，規模價值高達 650 萬美元，創下史上紀錄。

在週一 (18 日) 紐約時間早晨 7 時，COMEX 銅選擇權市場出現該筆「史上最大單」的買權買進，該買權合約交割日在 7 月份，買權行權價為每磅 3.05 美元，賣出價為每磅 3.35 美元，手續費為 4.95 美分。

同時敲進該筆交易的買方還敲進了 1195 張 5 月交割的合約，買入價為每磅 2.92 美分，這意味著銅價即使最終沒有達到 3.05 美元，持有者也能獲利。

而在該筆交易的引動之下，截至週一 (18 日) 收盤，COMEX 銅選擇權市場買權交易量共超過了 11000 口。

有市場人士分析，該筆大單敲進，有可能是因為目前銅庫存水位偏低，再加上普遍第二季是銅市場的消費量較大，故可能有人對賭庫存將要進一步走跌、價格走揚。

BMO Capital Markets 金屬衍生性商品負責人 Tai Wong 即表示：「這筆買單確實是非常大的買權交易，有可能是預期銅供給可能變得緊俏。」

註：值得注意的是，期權市場一向是外資、機構法人等單位的避險之地，而美股市場又以對沖基金、外資投行等為交易主體，故該筆買單不見得是真實看多銅價，亦有可能是避險單。

如下圖所示，據倫敦金屬交易所 (LME) 數據顯示，目前確實銅金屬市場庫存水位偏低，雖然近期有出現反彈創下自去年十月來新高，但總體而言，當前 LME 的銅庫存水位與去年同期相比，仍是低了 43%。