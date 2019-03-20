【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到傳聞美中貿易談判出現疑慮，道瓊指數終止連續四天上漲，加上中國股市早盤表現疲弱，使得台股今日盤勢顯得膠著，不過午後隨著日韓股市拉升，台指期拉高結算意圖顯現，雖然大立光開高走低，不過台積電、鴻海以及富邦金為首的金融股拉升，帶領加權指數收盤上漲 0.37%。

《國際金融市場焦點分析》

中國股市早盤在農林漁牧以及電子器件板塊領跌下，創業板早盤即重挫失守 1700 點，不過有基本面支撐的藍籌及白馬股再度走強，非銀金融及白酒股領漲下，上証指數一度觸及 3100 點，不過近午盤在軍工及有色金屬板塊挑水下，指數直線下挫，上証指數轉為下跌超過１％，直至尾盤在地產、金融、造紙及船舶等板塊拉升下，指數實現大逆轉，A50 期貨則收斂盤中超過百點跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

市場期待週四凌晨 FOMC 利率決策會議，聯準會將有望偏向鴿派，推動昨日風險性資產同步走高，加上 OPEC 減產效應持續升溫，一度帶動輕原油上漲至 59.5 美元以上，不過受到市場傳出中美貿易談判將可能出現破局之風險，推動輕原油出現回檔，並由紅翻黑，收盤小幅下跌 0.1%；聯準會偏鴿，帶動美元指數回檔，黃金及白銀期貨同步上揚。

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