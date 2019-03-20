〈散裝反彈契機浮現〉Q2進入美洲穀物運送旺季 新興、裕民等營運添動能

波羅的海綜合指數 (BDI) 一周來強彈 10% 至 712 點，揮別過去 1 個月在 600 點左右徘徊態勢，由於中國向美國採購的 500 萬噸大豆預計第 2 季啟動，再加上南美穀物運送需求轉強，後續又有壓艙水公約和限琉令陸續上路，抑制船舶供給，目前已見運價出現反彈力道，包括新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW) 和慧洋 - KY(2637-TW) 後市業績皆可望受拉抬。

近一周來波羅的海海峽型指數 (BCI) 大漲逾 50%，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 也漲近 10%，推升 BDI 漲幅達 10%。

儘管今年以來因巴西淡水河谷礦場潰堤加上春節淡季，衝擊 BDI 指數走弱，不過，慧洋指出，3 月中國年後開工，加上第 2 季起南美穀物運輸需求逐漸升溫，短期震盪將回穩。

慧洋今年預計新增 5 艘船舶，平均毛利率約 49.08%，較去年的毛利率不到 45% 再提升，且隨著 BDI 指數反彈，即將換約的 57 艘船舶運價可望調漲，為營收續添成長動能。

就整體運力來看，海運諮詢機構 Clarkson 預估今年中國鐵礦砂進口增長 2.3%，較去年的 2.26% 微增，加上 9 月壓艙水公約將上路、2020 年限硫令將上路，均可能造成船舶運力周轉變小，法人認為，不排除 6-8 月運價較有機會明顯驟漲。