解決獨董荒 金管會祭出三招 最快上半年上路

樂陞案等事件後，一度引爆獨董辭職潮，此外，雖然台灣大學校長管中閔已經走馬上任，但過程中引發的大學教授擔任公司獨立董事爭議，在在都凸顯獨董荒的問題，為解決獨董荒，金管會今 (19) 日祭出三招放寬獨董相關規定，其中，現行規定是公司所有「受雇人」的配偶及近親都不得出任獨任，但未來放寬為只限「經理人」的配偶與近親才受限不得出任獨董，最快上半年上路。

金管會今天預告公開發行公司獨立董事設置辦法、薪酬委員會設置辦法、董事會議事辦法、審計委員會行使職權法等，預告期 60 天。

自從樂陞案爆發後，過去四年，因為獨董責任重、報酬不高，獨董請辭超過 300 人，出現獨董荒；而上市櫃公司在 2022 年以前必須設立審計委員會，由於審計委員會至少要由 3 名獨董組成，面對獨董愈來愈難找，因此解決獨董荒成為主管機關重要任務。

金管會今天預告放寬獨董設置辦法，參考美、英、新加坡及香港做法，首先、依照現行規定，所有公司「受僱人」的配偶及近親，都不能擔任公司獨董，但未來將放寬為「經理人」層級以上的配偶及近親，才需受限不能擔任公司獨董。

不過外界擔憂，如果獨董安排配偶或子女等進入公司擔任非經理人層級的一般員工，是否會出現法規漏洞？金管會表示，獨董仍須符合證交法第 14 條之 2 規定，保持獨立性，不得與公司有直接或間接的利害關係，如果經查證違反證交法規定，獨董將會被解職。

第二，依現行規定，獨董在選任前二年及任職期間，不得為公司提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢；新規定將放寬為，不得為公司提供審計相關服務，至於非審計相關服務，例如商務、法務、財務及會計等服務，則以二年累計取得報酬有無超過 50 萬元認定，超過就不行，「50 萬元」門檻主要是因為我國過半數獨董的年薪都低於 50 萬元而訂出此門檻。

金管會還表示，第三、此次還明定股東及董事會提供獨立董事推薦名單時，應檢附被提名人符合專業資格、獨立性及兼職限制等文件。另配合公司法簡化提名董事的提名作業程序，刪除應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事的承諾書、無公司法第 30 條規定情事的聲明書等文件。

此外，一位獨董最多只能再兼任另三家獨董，但若是金控母公司獨董兼任子公司獨董，則可有一家子公司免計入兼任家數限制。