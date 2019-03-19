蘋果春季發表會前更新再一發 全新iMac升級處理器和顯示卡

繼昨日在官網上釋出全新 iPad 產品後，蘋果 (AAPL-US) 今 (19) 日再釋出全新 iMac；不過，相較於 iPad 產品，iMac 的更新程度較小，僅升級 CPU 和 GPU，外觀設計並無明顯變化。

升級後的 iMac，在效能上，具備 8 核心處理器，並首度搭載 Radeon Pro Vega 繪圖處理技術，效能提升約 2 倍。

21.5 吋的 4K 顯示器 iMac，最高規格可搭載 6 核心第八代處理器，提供 i3、i5 兩種選擇；顯卡為 Radeon Pro 560X，配備 4GB GDDR5 記憶體，售價 4 萬 1900 元起。

27 吋的 5K 顯示器 iMac，最高規格可搭載 8 核心的第九代 i5 處理器；顯卡為 Radeon Pro 580X，配備 8GB GDDR5 記憶體，售價 5 萬 7900 元起。

全新 iMac 升級了處理器和顯示卡。(圖：翻攝自蘋果官網)

至於螢幕與連接埠，蘋果本次並未進行調整，售價方面，也沒有改變。

先前蘋果已於官網正式公布，春季發表會 It’s Show Time，將於美西時間 3 月 25 日，於蘋果總部的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉辦；市場傳聞稱，本次發表會的亮點，將著重於軟體，蘋果可能推出影音串流服務，進攻 OTT 市場。