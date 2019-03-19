〈星宇買空巴〉選擇的理由有2點 機隊規模總數27架全數採用

星宇航空今 (19) 日與 Airbus 舉行 A350 XWB 購機簽約儀式，董事長張國煒正式宣布，將引進 5 架 A350-900 和 12 架 A350-1000，同時保留 10 架選擇權。對於選擇與空巴加強合作，張國煒說明，A350 是空巴製造飛機以來最成功的一款，且目前規劃的 27 架飛機均選用空巴飛機，可更好管理。

星宇航空營運初期機隊陣容配置完成，10 架窄體客機 A321 neo 將在今年 10 月開始交機；同時，為配合 2022 年開航北美的計畫，本次訂購 5 架 A350-900 預計於 2021 年底開始交機，12 架 A350-1000 則計畫在 2022 年第 3 季開始引進，合計至 2024 年底前，機隊規模將達 27 架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳和北美地區等超過 20 個航點。

A350 XWB 系列是 Airbus 新世代中大型超長程廣體客機，機體 70% 以先進材料打造，其中包含 53% 碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，可大幅降低機體重量，各項新式設計使飛機效率提升，且較前一代同型機減少 25% 的燃油使用量及碳排放量。

張國煒指出，對航空公司營運初期，成本的控管非常重要，因此機隊全數選擇空巴飛機方便管理，而選擇空巴 A350，是看好其使用不少複合材料，適合使用在台灣濕熱氣候，且此機型飛行速度甚至高於波音 777。

張國煒也說明，A350-900 規劃有 306 個座位，A350-1000 則有 350 個座位，除了商務艙、豪華經濟艙和經濟艙，也將放入頭等艙，合計 4 個艙等，顯然有意藉此強化高端服務。