六福今年拚轉盈靠兩大事業 醞釀孵第三隻小金雞

六福皇宮去年底熄燈後，降低了龐大的租金費用負擔，六福 (2705-TW) 今 (19) 日表示，六福村穩健獲利，六福萬怡酒店也成為第二個重要成長動能，此外，起家厝「六福客棧」已向市政府申請重建，預計要改建成旅館或商辦大樓，由於地處北市鬧區，有望成為未來集團第三隻金雞。

六福客棧 3 月初以都市危險以及老舊建築物加速重建條例 (簡稱為老條例) 送台北市政府審核，希望可改建成旅館或商辦大樓。

由於六福客棧位於台北市鬧區，可說是六福集團目前在北市中心最大據點，未來發展潛力不容小覷。

對於一向挹注穩定獲利的六福村，六福集團策略發展總監鄒允中說明，去年入園人次約 140 萬，年增近 10%，今年前 2 月入園達 18 萬人，年增 34%，由於今年適逢集團 40 周年，將舉辦一連串節慶活動，預期全年入園人次可再成長 10% 左右，達 150-160 萬人次，獲利續增 10%。

六福萬怡酒店前 2 月營收成長 10%，隨著南港會展持續帶來商務人潮，鄒允中看好住房率將逐漸攀升，目標今年達 70% 以上，平均房價 4500 元。

鄒允中透露，六福萬怡去年 12 月單月已達損益兩平，今年飯店的折舊仍是集團最大的費用來源，力拚今年可達成全年損平。

六福第 1 季仍會認列部分六福皇宮熄燈的相關費用，但第 2 季起將不再受到相關因素干擾，營運將漸入佳境。