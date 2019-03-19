杜英宗：南山壽今年擬增提百億準備金 但看貶台幣 對壽險業有信心 

面對壽險業居高不下的避險成本，南山人壽董事長杜英宗今 (19) 日坦言，台美利差大，避險是最大的問題，南山人壽今年底前預計增提外匯準備金 100 多億元；不過美元獨強、台幣貶值，預期會漸漸好轉，要對台灣壽險業有信心。

杜英宗表示，以前壽險業海外投資上限 45%，又可以投資國際板，但現在不僅海外投資限縮，且台美利差大，避險成本高，確實是現在最大的問題，南山人壽現在也在思考，怎麼強化避險，今年底前預計增提外匯準備金 100 多億元，再過一年說不定就有 200 億元。

不過杜英宗進一步指出，台幣原本升值、現在貶值，避險成本雖然這麼高，但是去年大家 (壽險業) 也都賺錢，今年到目前也持續維持獲利，以南山人壽來說，連續三年獲利都超過 200 億元，獲利並沒有衰減。

杜英宗表示，整個資本市場、國際情勢改變，現在美元獨強，台灣出口也下來，台幣要回到很強也不太可能，以前因為台幣強，對保險公司壓力就比較大，但現在美元獨強，且中美貿易戰讓美國更強，現在全世界經濟是美國最好，看起來台幣是貶值的趨勢，所以壽險業會漸漸好轉，要對台灣壽險業有信心。

杜英宗表示，去年第四季，是美國大蕭條以來，股市跌得最兇的一季，但以前從來沒有 1、2 個月就反彈回來，現在 S&P500 已經超過 2800 點，預期今年應該已經穩下來，壽險業淨值也已經隨資本市場反彈而大幅回升。

此外，針對壽險業去化資金部分，因為海外投資限縮、國際板不能投、債券 ETF 也被盯上，杜英宗表示，現在都大家都在衝刺投資型保單、美元保單這兩個部分。市場人士分析，主要是因為外幣保單占比愈高的業者，可擴充投資海外的額度愈高，所以壽險業者紛紛「開源」來擴大海外投資額度，以去化吸收進來的保費資金。

杜英宗今天出席第二屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮，表揚獲獎的 6 家醫院醫務社工團隊和 6 位醫務社工，並在會後接受媒體採訪作以上表示。而有關「南山醫務社工獎」，杜英宗則表示，今天是很特殊的節日，南山在兩年前創立社工獎，今天在外觀看起來像「雙手合十祈福」的南山廣場舉辦頒獎典禮，當時建造南山廣場時就是為了台灣祈福，而社工就是傳遞溫暖關懷，且今天是社工日，所以特別有意義。