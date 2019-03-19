搶物聯網商機 致茂推出Chroma 3680等多款新測試設備

測試設備大廠致茂 (2360)，為積極搶攻物聯網應用商機，推出 Chroma 3680、Chroma 3380、Chroma 33010 PXIe，以及 Chroma 3110S 等測試設備，希望替自家增添新的營收成長動能。Chroma 3680 全方位高精度 / 高效能 SoC 測試系統，可提供高達 2048 個 I/O 通道、數位通道速率(data rate) 最高可達 1Gbps、最高 512 個並行測試的能力及 512M Word 測試資料記憶體深度，以提供最低的測試成本且滿足複雜 SoC 的測試應用需求。



該新測試設備的應用範圍包含微控制器 (MCU)、數位音訊、數位電視、機頂盒、數位信號處理器(DSP)、網路處理器(Network Processor)、現場可程式邏輯門陣列 (FPGA) 及消費性電子 IC 應用市場等。



至於 Chroma 3380，為一經濟且彈性極高之 ATE 自動測試系統，最高可以提供 1,280 通道，速率最高可達 100Mbps、並提供 1024 個並行測試能力。應用範圍包含 Wi-Fi/BT/GNSS/Tuner/NB-IoT/LoRa 等無線通訊與 IoT 應用及 RF 元件測試 (PA/LNA/Converter 等)，提供 RF/Digital 全方位 ATE(CP/FT/SLT) 測試解決方案。



而 Chroma 33010 PXIe 架構之自動測試系統 (ATE)，具完整 ATE 功能，對於價格更敏感的客戶，尤其在 IoT 及車用感測 IC 測試上。應用範圍包含微控制器、微機電(MEMS) 感測器、射頻 IC(RF IC)及電源 IC(PMIC)等測試方案。



最後就 Chroma 3110S 部分，為雙用型單測頭的 Pick & Place 測試分類機，支援各種不同類型封裝晶片，如 BGA、μBGA、QFP 系列、QFN、Flip-Chip 與 TSOP 等，並可支援至 120mm 封裝尺寸，主攻工程驗證和小批量量產的設備市場。

