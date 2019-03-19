蘋果能憑視頻服務翻身？高盛持懷疑態度

外界廣泛預期蘋果將在下周舉辦的活動上推出原創視頻節目服務 ，但到目前為止，分析師還不認為此舉會對利潤構成顯著提振。

高盛周一表示，即便按最好的情況估計，對訂閱用戶數量的影響也「可能很小」。該公司給予蘋果中性評級，目標價為 140 美元。

高盛週一宣布維持蘋果評級中性、目標價 140 美元 圖片來源：Bloomberg

儘管如此，蘋果周一還是連續第七個交易日上漲，創下去年 9 月以來最長連漲紀錄，並在上周五觸及 11 月以來高位。蘋果股價已從 1 月低點反彈 31%，不過仍比紀錄高位低 20% 左右。

分析師 Rod Hall 稱，如果按照高盛的看漲情形假設，到 2020 年末蘋果視頻增加 2,000 萬月付費 15 美元的用戶，則盈利預期均值可能僅會上升 1%。每月訂閱費為 10 美元的蘋果新聞產品料使利潤增加 0.4%。

「雖然新的視頻和 / 或新聞產品可能有助於提高 iPhone 客戶粘性，但似乎不太可能對蘋果利潤產生太大影響。」Hall 在客戶報告中寫道。

高盛稱，集合了新聞、視頻、音樂和 iCloud 存儲服務的 Apple Prime 可能會產生更顯著的影響，但能否像亞馬遜 Prime 那樣推動成長，還是持懷疑態度。

「在我們看來，關鍵問題在於從消費者角度出發，這種捆綁產品的錨價值是什麼。」Hall 寫道。「就亞馬遜來說是免費送貨，但就蘋果而言，我們不太清楚它的核心驅動力在哪裡。」

高盛不是第一家對蘋果預期進軍視頻服務持懷疑態度的公司。KeyBanc Capital Markets 曾在 2 月表示，這項計畫「看上去可能形不成規模效應，比關鍵競爭對手落後好多年，而且缺乏具有意義的差異化。」

「該計畫似乎缺乏可以顯著提升利潤，或者給蘋果生態系統帶來大量增量用戶的要素，」分析師 Andy Hargreaves 寫道。「蘋果產量不太可能帶來競爭對手那樣在質量上的一致性和廣度」，鑒於 Netflix 或迪士尼等競爭對手的成長速度，「蘋果似乎不太可能在可預見的未來趕超他們。」