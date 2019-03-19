中國擴大美商品採購 美半導體業希望被排除在外

據報導，先前作為中美貿易協議中的一部分，中國承諾在 6 年內向美國購買超過 1 兆美元的美國商品，不過美國半導體晶片製造商卻表示，希望能被排除在外。

對於這項協議，美國晶片製造商表示擔憂，並已向川普政府表達不希望被納入此項協議當中，擔心此舉將會讓中國政府有更多機會美國半導體產業。

半導體製造商表示，由於美國的生產成本較高，將迫使美國晶片製造商在中國開設新工廠，而中方很有可能進行強制的購買配額，加強了中國當局對美國半導體業影響，並使美國企業更依賴中國，進而獲得更多情報。

美國半導體產業協會會長 John Neuffer 表示:「無論數量多少，中國承諾購買很可能會加深中國政府對市場的影響力。應該是市場決定商業的交易與成功與否，而不應該是政府。」

一家美國半導體公司的高管表示，由於需求的提高，代表中國整體半導體市場必須真正的擴張，否則這項協議是無法繼續進行的，最終也不會為美國產業帶來任何幫助。

美國財政部長 Steven Mnuchin 在先前曾表示，北京政府將承諾在 6 年內購買 1.2 兆美元的美國商品和服務，預期每年出口成長增幅將超過 30%。不過貿易專家表示，這樣大規模的成長將極難實現。自 2001 年中國加入世界貿易組織 (WTO) 並成為世界上最大的貿易國以來，只有兩年，美國對中國的年度商品出口成長了 30%，然而近三年內商品出口皆呈現下滑。

美國國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 則表示，在美中貿易談判中，美政府不會達成任何半導體產業不樂見的協議。