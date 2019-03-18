蘋果春季新品發布預測：AirPods 2、AirPower無線充電板可能亮相

蘋果 (APPL-US)2019 年春季新品發布會將在一周後，也就是台北時間 3 月 26 日凌晨 1 點展開。據了解，除了新款 iPad 外，消費者期盼已久的 AirPods 2 和 AirPower 無線充電板也可能在發布會上正式亮相。

今年蘋果以「It’s Show Time」作為邀請函標題，預告即將推出的新服務與產品。根據多位分析師先前預估，隨著服務業務逐漸成為蘋果公司的發展重心，此次發布會將以「服務」為導向的內容產業為重點，像是推出付費新聞服務，以及整合影音串流平台等。

然而除了軟體服務外，針對蘋果尚未發表，但仍有機會在今年亮相的硬體新品，相關消息指出，本次發布會將更新入門款 iPad 產品線，更新後的 iPad 依舊使用上一代的外觀設計，並保留原先的 Touch ID 以及 3.5mm 的音頻接口，若真如消息所指，更新後的 iPad 將不會採用全屏設計以及 Face ID 功能。

此外，蘋果無線藍牙耳機 AirPods 2，以及延遲許久尚未推出的無線充電板 AirPower 也是此次發布會上硬體方面的關注焦點。根據相關消息，新款的 AirPods 2 將可支援無線充電，並且可能推出全新的黑色款式，預估價格將達到 1500 人民幣 (約新台幣 6800 元)。

隨著支援無線充電的 AirPods 2 亮相機會提升，AirPower 無線充電板的發布也備受期待。與目前市面上只能為一款產品充電的無線充電器相比，AirPower 能為蘋果旗下所有產品進行同時充電，然而為了達到隨放即充的效果，內設多個充電線圈的 AirPower 曾經發生產品容易過熱的情形，正因為如此，才導致 AirPower 遲遲無法上市。

目前可能登場的新產品仍眾說紛紜，除了上述新品外，iPad mini 5 以及 iPod Touch 7 也可能久違亮相，具體產品訊息有待關注。