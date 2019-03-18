今年來美股反彈符合歷史模式 未來走勢將更樂觀？

上週美股創下今年新高，重回正軌，符合經過歷史驗證的期中選舉後模式。

根據 LPL Financial Research 的統計，自二戰以來所有 18 次期中選舉結束後，美股第二年都會上漲，標準普爾 500 指數的平均回報率為 14.5%。即使在今年出現史詩級的反彈後，這種模式也預示著更長的牛市。

（圖: 彭博）

LPL 的 Ryan Detrick 表示，「自去年 11 月期中選舉以來標準普爾 500 指數僅上漲 1.3%，2019 年確實仍有上漲的空間。」

在上週的反彈後，美股已從 12 月的大跌中反彈，標準普爾 500 指數今年以來已上漲超過 12%。而且還有一些催化劑可能會讓美股走得更高，包括與中國的貿易協議可能會排除市場的不確定性，以及聯準會宣布將以更具「耐心」的方式看待升息，而且準備好必要時「調整」資產負債表縮減過程。

「緊盯著」美股波動的美國總統川普，認為這種市場走勢將對他極為有益，因為蓬勃發展的股市將是他競選連任重要的籌碼。川普正在努力推動與中國達成貿易協議，以期在競選連任前提升股市。

摩根士丹利資深投資組合經理 Andrew Slimmon 表示，「總統任期的第三年對選舉而言通常對股市場來說往往是表現非常好的一年，因為歷任總統都試圖讓經濟和執政黨看起來有理由再次當選。」

根據 Slimmon 的說法，在總統選舉前一年幾乎總是一個好年頭 - 在過去的 19 年中，股市平均上漲 15%，19 次中有 18 次是走勢上揚。

這種模式也可以透過選舉後常見的政治僵局來解釋，國會和總統不太可能傷害或取消任何已經存在的利多政策。