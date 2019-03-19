事欣科墨西哥新廠啟用獲麥當勞、漢堡王KIOSK大單 今年業績可望倍增

IPC 廠事欣科 (4916) 墨西哥廠去年底落成，產能擴充 2 倍，3 月起正式進入量產階段，麥當勞、漢堡王、Home Depot 等連鎖餐飲與大賣場的自助式服務機 (KIOSK) 訂單入袋，今年墨西哥廠業績將從去年的逾 7 億倍增，上探 15 億大關。事欣科是台科技業者少數以美國製造為主力者，業務重心也在美國市場，占比逾 8 成，此前除台灣母公司外，主要產能落在加州聖塔安娜的 PTI(Parpro Technologies Inc.)，主攻國防與航太工業，臨近拉斯維加斯的內華達廠(PNV，Parpro Nevada)，主攻博弈以及墨西哥廠(PMX)，另在聖地牙哥則設有設計中心(PTI-DC)，在英國則設有行銷業務中心。



為因應北美業務的進一步擴張，以及提升接單競爭力與毛利率表現，事欣科去年在墨西哥擴建總面積超過 13.5 萬平方米、約 4.5 萬坪的新廠區，部分設備從 PNV 轉運過來，具備板子、金屬與線材等系統整合能力，去年底新廠區完工後，順利接獲包括麥當勞、漢堡王等大型連鎖餐飲集團以及美式大賣場 Home Depot 等 KIOSK 訂單，目前已開始量產出貨。



事欣科北美執行長 Thomas Sparrvik 指出，根據經濟學人 (EIU) 統計顯示，中國大陸平均一小時的工資在 2009 年已經超越墨西哥，至今中國大陸逼近 5 美元，而墨西哥仍不到 2 美元，因此墨西哥新廠將可大幅減省該公司的生產成本，預計未來 12 個月至少可為該公司省下逾 200 萬美元的成本，加上新廠位於美、墨邊境城市提瓦納(Tijuana)，至 PNV 約僅 7-8 個小時的車程，內陸運輸便捷，交期優勢遠高於亞洲生產，使接單競爭力大增。



同時，在美中貿易戰陰霾之下，大型客戶的美國製造比例大幅攀升，事欣科墨西哥新廠落成啟用正逢時，甚至有機會蒙受轉單的效益，包括製造同業的合作以及客戶訂單的移轉。



就產能而言，墨西哥新廠可僱用之最多員工數約 410 人，最大產能可達到 1.5 億美元，約 45 億新台幣，成為集團 IPC 最大廠區，結合台、美、墨生產基地，整體集團 IPC 產能最高可達 3 億美元，約 90 億元新台幣，員工總數則可達 760 人。據了解，該公司去年墨西哥舊廠區貢獻業績規模約 0.24 億美元，約逾 7 億元新台幣，今年在新廠落成啟用，配合新的 KIOSK ODM 大單貢獻下，可望翻倍成長，挑戰 5 千萬美元大關，約新台幣逾 15 億元。