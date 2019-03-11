〈事欣科展望〉去年獲利創轉上市5年來新高EPS 3.06元 擬配息2.5元 殖利率逾7%

事欣科 (4916-TW) 今 (11) 日公布財報，去年稅後純益 2.45 億元，每股純益 3.06 元，創轉上市 5 年來新高，公司擬配息 2.5 元，以今日收盤價 34.5 元計算，殖利率約 7.2%。

事欣科去年第 4 季營收 20.4 億元，季減 5.5%、年增 10.7%，毛利率 19.85%，季減 4.92 個百分點、年減 4.73 個百分點；營益率 2.98%，季減 3.2 個百分點、年增 1.95 個百分點；稅後純益 4750 萬元，季減 36.4%、較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.59 元。

事欣科去年營收 85.02 億元，年增 52.6%，毛利率 23.17%，年減 0.35 個百分點；營益率 4.64%，年增 1.26 個百分點；稅後純益 2.45 億元，年增 192%，每股純益 3.06 元。

事欣科表示，去年國防、航太成長強勁，帶動營收創下歷史新高，獲利也創下 轉上市 5 年來新高，而從目前營收獲利佔比來看，恩德佔 55% 國防航太 22-25% 博奕 20-22%。

獲利表現亮眼，董事會通過每股配發 2.5 元現金股利，也創下，配發率達 82%，以今日收盤價 35.4 元計算，現金殖利率高達 7.2%。