沙烏地阿拉伯加入新興市場指數 可望吸引數十億美元資金流入

沙烏地阿拉伯週一 (18 日) 正式升級至新興市場地位，這個里程碑應該可以吸引數十億美元投入該國的股市，沙國一直在尋求石油之外的資產多樣化。

在去年宣布之後，沙國股票週一加入富時羅素新興市場指數 (FTSE Russell Emerging Markets Index)，該國的股市也加入了標準普爾道瓊斯管理的幾個全球性指標新興市場指數。

今年 5 月，沙烏地阿拉伯將加入更具代表性的 MSCI 新興市場指數 (EEM-US)。

被納入新興市場指數將為投資人投資沙烏地阿拉伯鋪平道路。類似 ETF 的被動貨幣對這些分類變化特別敏感。

DuDont Capital 新興市場股票主管 Erik Zipf 表示，「它代表了一種肯定，這對於機構投資客戶來說意義重大。」DuDont Capital 是由 DowDuPont (DWDP-US) 控股 270 億美元的資產管理公司。

沙國股票加入全球指數將在未來一兩年內分階段進行。

據沙國證券交易所 Tadawul 表示，一旦該王國完全納入 FTSE Russell 和 MSCI 指標，預計大約 150 億美元將從被動投資人流入沙烏地阿拉伯股市。

Tadawul CEO Khalid Al Hussan 發表聲明表示：「納入這些卓越的指數證明了投資人對沙國市場的信心加強，並反映了長期資本市場改革的成功實施。」

沙烏地阿拉伯升級到新興市場的過程一波三折。在 2018 年 10 月沙國異議份子 Jamal Khashoggi 因對該王國提出尖銳的批評而招致被謀殺和肢解。媒體對沙國政府嚴辭批評。美國中央情報局得出結論，沙國王儲 Mohammed bin Salman 親自下達狙殺令。

富時 FTSE Russell 拒絕評論在 Khashoggi 遭謀殺後是否重新考慮納入沙國。S&P 沒有回應評論。

在對 Khashoggi 謀殺案的強烈抵制中，沙國股票遭受重創。iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA-US) 去年秋季大幅下挫，但隨後反彈。今年以來上漲了 12%。

DuDont Capital 的 Zipf 說，Khashoggi 的爭議使沙烏地阿拉伯成為一個投資比較棘手的地方，「政治風險提高不少」。

S&P 和 MSCI 等指數編製商通常決定將資本市場改革中的國家納入新興市場指標。

Zipf 說，「這是最主要的推動因素。道德或其他感受則是另一層面的問題。」