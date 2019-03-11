估2024年超車沙烏地阿拉伯 IEA：美國將成世界最大石油出口國

國際能源總署 (IEA) 最新資料預估，美國頁岩油產量持續成長，其原油出口量，估將於 2024 年之前，陸續超越俄羅斯和沙烏地阿拉伯，成為世界最大原油出口國。

台北時間週一晚間 6 點 36 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.87%，至每桶 66.31 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.86 %，至每桶 56.55 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

IEA 在其年度展望中指出，美國原油產量將持續成長，估計 2024 年，該國原油平均日產量，會較當前水平 (每日約 1200 萬桶)，再增加 400 萬桶左右。

IEA 署長 Fatih Birol 透過聲明表示，未來 5 年，在全球原油產量增幅、液化天然氣貿易成長規模中，美國的占比將分別高達 70% 及 75%，「美國頁岩油革命的第 2 波浪潮，即將到來。」

Birol 認為，對石油產業來說，當前可謂「非常時期」，因為全球經濟成長正在趨緩，且地緣政治對油市的影響，變得更加重要，「過去的確定性，正逐漸消失。」

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

OPEC 的減產措施，有助支撐油價；然而，美國頁岩油產量飆升，已開始影響 OPEC 的減產成效；自 2018 年初以來，美國頁岩油平均日產量，已增加逾 200 萬桶，來到 1210 萬桶，創新高紀錄。