【安聯投信】風險降溫+經濟持穩 高息債券吸金

英國議會投票否決了可能給英國經濟帶來災難性後果的無協議脫歐，且美國 1 月商業設備訂單創下 6 個月來最大漲幅，顯示市場需求經得起全球放緩與中美貿易戰的考驗，使公債殖利率持平，風險性債券大漲，高收益債券終結失血，過去一周吸金 11.8 億美元。

英國國會否決無協議的「硬脫歐」方案，儘管整體脫歐走向仍具變數，市場避險情緒改善，全球投資級公司債當周上漲 0.13%，其中美國投資級債上漲 0.12%；歐洲投資級債則上揚 0.19%；在利差部分，美國利差縮窄 2 個基本點，歐洲利差則縮窄 5 個基本點。。

安聯動力亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理陳宜平指出，美國聯準會政策態度轉趨鴿派，對新興市場是一大利多，其中，亞洲在美國升息步調減緩下，除貨幣貶值壓力減輕、貨幣政策可望轉向寬鬆外，更有中國政策刺激利多支撐，整體市場環境有利亞洲債市表現，尤其是亞洲高收益債，堪稱高息收益中，從殖利率角度出發的配置首選。

安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，由於市場情緒平穩偏樂觀，風險債市本周走揚。整周全球高收益債指數上漲 0.47%，利差收斂 13 點；美高收上漲 0.49%，若是著眼於資產配置的角度，可考慮以美國高收益債券搭配亞洲投資級債或亞洲高收益債，讓「高息」與「抗波動」一次擁有，追蹤 2000 年以來，「美亞收益組合」較全球高收益債表現更勝一籌。

在安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，新興市場債轉為資金流入，公債利差吸引力優於公司債，目前油價反彈，風險偏好上揚，美股 VIX 呈現下降趨勢，惟中美貿易談判短暫休兵，不代表未來就風平浪靜，目前相對看好複合債、高收益債，對新興市場債的看法維持不變，因其估值具吸引力，新興市場債可望繼續獲追捧。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

