騰輝可望稱霸銅箔基板EPS王 擬4月底掛牌上市

利基型銅箔基板 (CCL) 廠騰輝電子 - KY(6672-TW) 去年營收 54.14 億元創新高，除營收衝高，毛利率、每股稅後純益表現也不俗，去年稅後純益 4.05 億元，每股純益 6.75 元，可望稱霸上市櫃銅箔基板同業，公司也不看淡今年營運，上市申請案已獲通過，預估在 4 月底上市掛牌。

騰輝電子 - KY 生產印刷電路板 (PCB) 上游基材銅箔基板，將在 4 月上市掛牌，並定 3 月 15 日舉辦上市前業績發表會，去年營收雖低於南亞塑膠 (1303-TW)、台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 等上市櫃銅箔基板同業，但騰輝電子長期專注發展高毛利產品，近年更積極調產品結構、完整布局海內外並著重改善財務結構，毛利率、每股稅後純益可望稱霸上市櫃同業，

騰輝今日興櫃盤中均價 84.7 元，在同業仍各低於台燿、台光電今天盤中的成交價。

騰輝 2018 年營收 54.14 億元，毛利率 24.86%，稅後純益 4.05 億元，每股稅後純益 6.75 元，除營收創歷史新高，毛利率、獲利及每股稅後純益同創歷史次高；營收比 2017 年增加 9.1%，毛利率下滑 0.34 個百分點，稅後純益及每受純益各成長 35.85%、25%。

騰輝電子 - KY 董事會通過，擬每股配發 3.66 元股利，也創歷年新高，盈餘配股率 54.22%，騰輝電子除特殊材料銷售帶動獲利成長，已成為公司營運成長重要亮點，面對 5G 時代來臨也早多有著墨，均將成為未來成長的驅動引擎。

騰輝電子 2019 年 1-2 月營收 8.25 億元，年減 0.29%。