〈群益期貨〉茅台創新高，今年最火熱的中國市場延燒

投資中國的管道有很多，常見的方法有在國內買進國內投信發行新台幣計價的中國基金或中國相關 ETF，像是元大寶滬深、富邦上證、國泰中國 A50、富邦深 100、元大 MSCI A 股、群益深證中小、FH 滬深等原型、正向及反向的 ETF 間接參與中國市場的漲跌。或是在香港開戶買進 A 股基金或指數型基金、持台胞證至大陸大型銀行開戶，直接購買當地發行的基金，但這在法律上算是灰色地帶，還是要走合法管道為宜，當然也可以透過 A50 期貨來參與中國市場。

2019 年以來，在中美貿易朝向和解方向前進、華為事件化被動為主動、MSCI 產生的資金效應、中國兩會確認降稅減費的基調、新任中國證監會主席易會滿以扶持企業去虛向實為核心目標、社會融資由去槓桿到加槓桿等眾多因素，都是造成陸股今年漲幅居冠的原因，昨天龍頭股茅台創新高，市值再度突破萬億人民幣以上，股價至 800 元以上，挑戰千元不是夢。



根據過去的經驗，陸股多頭市場的特徵是大型股表現比小型股強勢，3 月初在兩會期間一度因創業版搶得版面，小型股活繃亂跳，一度是以內資為主的小型股帶頭衝，但 3/13 後大型股再度取回主導權，表現在量能上，2 月上證綜合指數日均量 2544 億人民幣，3 月截至昨日為止之日均量已達 4291 億人民幣，整整成長了 69%，有量就有價，看來陸股的行情仍在發熱中。

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